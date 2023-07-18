Экосубботник «Особенности национальной уборки» состоится на Соколовой горе в Саратове

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В мероприятии планируется участие депутатов Госдумы РФ, Губернатора области Романа Бусаргина, членов Правительства Саратовской области, волонтеров, студентов, общественников. Они уберут мусор в Парке Победы на Соколовой горе.«Задачи проекта – повышение экокультуры, достижение целей в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Экология». Все неравнодушные саратовцы могут принять участие в экосубботнике. Перчатки и мешки можно получить на месте», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.По традиции территории, участвующие в мероприятии, демонстрируют региональный колорит.Саратов — старый театральный город России, с несколькими веками театральной истории, подаривший стране таких актеров, как Олег Табаков, Олег Янковский, Владимир Конкин. Ярким завершением субботника станет экоспектакль.Во время мероприятия выступит ансамбль «Саратовская гармоника». Жителей Саратова и гостей города угостят саратовским калачом, который считался самым вкусным хлебом в России.Программа экологической акции «Особенности национальной уборки» в Саратове:9:00 – 10:00 – Сбор участников и гостей (Парк Победы на Соколовой горе, центральная сцена «Ракушка»).10:00 - 10:15 – Проведение инструктажа, выдача инвентаря и мерча.10:15 - 10:30 – Официальное открытие акции.10:30 - 11:30 – Уборка территории.11:30 - 12:00 – Взвешивание мусора, подведение итогов.12:00 - 13:00 – Пресс-подход.12:00-13:00 - проведение мастер-классов и тематических выставок.13:00 -14:00 – Концерт