На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата № 17

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Были заменены рабочее колесо, камера рабочего колеса, крышка и вал турбины, маслоприемник и турбинный подшипник, направляющий аппарат, оборудование системы регулирования и технического водоснабжения. Новое оборудование отвечает самым современным требованиям в области энергетического машиностроения, экологической безопасности и имеет улучшенные технические и эксплуатационные характеристики. В перспективе замена оборудования позволить увеличить мощность гидроагрегата на 10%, до 66 МВт.После завершения работ гидроагрегат № 17 успешно прошел 72-часовые испытания под нагрузкой.