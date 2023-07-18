На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата № 17
На Саратовской ГЭС введен в эксплуатацию обновленный гидроагрегат № 17. Это девятнадцатый по счету модернизированный гидроагрегат из 24, установленных на гидроэлектростанции. Работы выполнены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.
Были заменены рабочее колесо, камера рабочего колеса, крышка и вал турбины, маслоприемник и турбинный подшипник, направляющий аппарат, оборудование системы регулирования и технического водоснабжения. Новое оборудование отвечает самым современным требованиям в области энергетического машиностроения, экологической безопасности и имеет улучшенные технические и эксплуатационные характеристики. В перспективе замена оборудования позволить увеличить мощность гидроагрегата на 10%, до 66 МВт.
После завершения работ гидроагрегат № 17 успешно прошел 72-часовые испытания под нагрузкой.
Были заменены рабочее колесо, камера рабочего колеса, крышка и вал турбины, маслоприемник и турбинный подшипник, направляющий аппарат, оборудование системы регулирования и технического водоснабжения. Новое оборудование отвечает самым современным требованиям в области энергетического машиностроения, экологической безопасности и имеет улучшенные технические и эксплуатационные характеристики. В перспективе замена оборудования позволить увеличить мощность гидроагрегата на 10%, до 66 МВт.
После завершения работ гидроагрегат № 17 успешно прошел 72-часовые испытания под нагрузкой.