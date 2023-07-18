Ремонт дворов в Саратове планируют завершить к началу сентября

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Губернатор Роман Бусаргин осмотрел дворы Саратова во Фрунзенском, Октябрьском и Заводском районах. Территории будут отремонтированы в этом году. Всего же планируется привести в порядок 14 объектов у 32 домов.По словам главы Саратова Лады Мокроусовой, работы планируется завершить до 1 сентября этого года, сейчас на объектах работы идут в соответствии с графиком. Глава региона обратил внимание, что многие территории в порядок не приводили долгие годы. Эта программа необходима городу, чтобы решить накопившиеся проблемы с благоустройством дворов.«Важно, чтобы процесс подачи заявки был открытым и прозрачным. Люди должны понимать, почему выбрали ту или иную территорию, в каком порядке их ремонтируют. Программу будем продолжать, она Саратову необходима, учитывая состояние дворов. При этом люди должны увидеть благоустройство, связанное не только с бюджетным финансированием, но и в рамках содержания домов. Здесь нужно подключать управляющие организации», - подчеркнул Роман Бусаргин.