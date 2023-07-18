Юные железнодорожники приняли участие в акции «Час памяти»

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Юные железнодорожники вспомнили основные моменты легендарного сражения на Волге, поделились воспоминаниями о подвиге железнодорожников и своих родных и близких в годы Великой Отечественной войны.В завершение мероприятия воспитанники ДЖД посетили мемориальный комплекс на Мамаевом Кургане и возложили цветы к памятному знаку, посвященному железнодорожникам-участникам Сталинградской битвы.