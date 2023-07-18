Юные железнодорожники приняли участие в акции «Час памяти»
На Приволжской детской железной дороге в Волгограде состоялась акция «Час памяти», посвященная 81-летию начала Сталинградской битвы.
Юные железнодорожники вспомнили основные моменты легендарного сражения на Волге, поделились воспоминаниями о подвиге железнодорожников и своих родных и близких в годы Великой Отечественной войны.
В завершение мероприятия воспитанники ДЖД посетили мемориальный комплекс на Мамаевом Кургане и возложили цветы к памятному знаку, посвященному железнодорожникам-участникам Сталинградской битвы.