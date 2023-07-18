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Лекторы Российского общества «Знание» побывали в «Буревестнике»
11:03 | 18 июля
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Лекторы Российского общества «Знание» побывали в «Буревестнике»

Новости

Команда Саратовского регионального отделения общества «Знание» посетила детский оздоровительный лагерь Буревестник в Энгельсе.
Лекторы Российского общества «Знание» побывали в «Буревестнике»


Лекторы рассказали слушателям о Российском обществе «Знание» и проектах, которые сейчас реализуются и стартуют в новом сезоне, о том, чем отличается сказка от мифа, зачем древние люди их сочиняли, а также поговорили о русском языке и этикете. Также ребят учили оказанию первой помощи в различных ситуациях.

Для педагогов организовали тренинг на тему «Профилактика психоэмоционального выгорания сотрудников образовательной сферы», в рамках которого психолог рассказала о сложностях, возникающих в работе, а также способах их преодоления.

«Просвещение молодежи – это не просто вопрос образования, это вопрос об осознанности, развитии и возможности влияния на собственную судьбу. Наша задача – обеспечить доступ к образованию и знаниям для каждого молодого человека. Давайте инвестировать в просвещение молодежи, чтобы создать лучшее будущее для всех нас», – отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.