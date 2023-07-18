Саратовские воднолыжники - призёры 2 этапа Кубка Содружества «VEGA OPEN»

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С 13 по 16 июля в деревне Рузино Московской области состоялся 2 этап Кубка Содружества «VEGA OPEN» по воднолыжному спорту.В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из России и Республики Беларусь.Саратовскую область представляли спортсмены областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Леонид Захарченко, София Пономаренко, София Корнеева, Влада Рылякова, Диана Корнева, Егор Зюрюкин, Александр Сидоренко и спортсмены спортивной школы «Альбатрос» г. Балаково Никита Феоктистов, Даниил Феоктистов, Сергей Мунтян, Иван Радионов, Артем Головачёва.По итогам соревнований команда Саратовской области завоевала 2 серебряных и 3 бронзовых медали:серебро - Леонид Захарченко в дисциплине "фигурное катание" среди юношейбронза - София Корнеева в дисциплине "фигурное катание" среди девушекдве бронзы - Никита Феоктистов в дисциплин ах "фигурное катание" и "прыжки с трамплина" среди юношейсеребро - Даниил Феоктистов в дисциплине "прыжки с трамплина" среди юношейПодготовили спортсменов тренеры Елизавета Трушечкина, Сергей Захарченко и Александр Сидоренко.