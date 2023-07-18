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Саратовские воднолыжники - призёры 2 этапа Кубка Содружества «VEGA OPEN»

Новости / Спорт
Саратовские воднолыжники - призёры 2 этапа Кубка Содружества «VEGA OPEN»


С 13 по 16 июля в деревне Рузино Московской области состоялся 2 этап Кубка Содружества «VEGA OPEN» по воднолыжному спорту.

В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из России и Республики Беларусь.

Саратовскую область представляли спортсмены областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Леонид Захарченко, София Пономаренко, София Корнеева, Влада Рылякова, Диана Корнева, Егор Зюрюкин, Александр Сидоренко и спортсмены спортивной школы «Альбатрос» г. Балаково Никита Феоктистов, Даниил Феоктистов, Сергей Мунтян, Иван Радионов, Артем Головачёва.

По итогам соревнований команда Саратовской области завоевала 2 серебряных и 3 бронзовых медали:

серебро - Леонид Захарченко в дисциплине "фигурное катание" среди юношей
бронза - София Корнеева в дисциплине "фигурное катание" среди девушек
две бронзы - Никита Феоктистов в дисциплин ах "фигурное катание" и "прыжки с трамплина" среди юношей
серебро - Даниил Феоктистов в дисциплине "прыжки с трамплина" среди юношей
Подготовили спортсменов тренеры Елизавета Трушечкина, Сергей Захарченко и Александр Сидоренко.