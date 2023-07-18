Саратовские гребцы завоевали две золотых и три серебряных медали на соревнованиях в Белоруссии

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Спортсмены соревновались в 6 классах лодок: одиночка, двойка парная, четверка парная, двойка без рулевого, четверка без рулевого, восьмерка с рулевым.В составе сборной команды России выступили трое саратовских спортсменов-воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту.Валентина Плаксина и Марина Рубцова завоевали золото в классе четверки и восьмерки, а также серебро в классе двойки безрульнойРоман Ломачев завоевал серебро в классе двойки и четверки безрульнойСпортсменов подготовили Алексей Колобухов и Павел Мельников.