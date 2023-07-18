Саратовские гребцы завоевали две золотых и три серебряных медали на соревнованиях в Белоруссии
В Бресте с 12 по 15 июля состоялся Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребному спорту. Соревнования собрали более 200 спортсменов.
Спортсмены соревновались в 6 классах лодок: одиночка, двойка парная, четверка парная, двойка без рулевого, четверка без рулевого, восьмерка с рулевым.
В составе сборной команды России выступили трое саратовских спортсменов-воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту.
Валентина Плаксина и Марина Рубцова завоевали золото в классе четверки и восьмерки, а также серебро в классе двойки безрульной
Роман Ломачев завоевал серебро в классе двойки и четверки безрульной
Спортсменов подготовили Алексей Колобухов и Павел Мельников.
Спортсмены соревновались в 6 классах лодок: одиночка, двойка парная, четверка парная, двойка без рулевого, четверка без рулевого, восьмерка с рулевым.
В составе сборной команды России выступили трое саратовских спортсменов-воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту.
Валентина Плаксина и Марина Рубцова завоевали золото в классе четверки и восьмерки, а также серебро в классе двойки безрульной
Роман Ломачев завоевал серебро в классе двойки и четверки безрульной
Спортсменов подготовили Алексей Колобухов и Павел Мельников.