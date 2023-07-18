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В области намолочены первые полмиллиона тонн зерна нового урожая

Новости
Уборочная кампания в регионе набирает обороты. В страду вступили хозяйства 22 районов области. Сегодня собраны первые полмиллиона тонн зерна нового урожая. Всего обмолочено 194 тыс. га. Как отмечают в минсельхозе области, хлеборобы работают с опережением темпов прошлого года: на аналогичную дату 2022 года валовой сбор составил 61,2 тыс. т.
В области намолочены первые полмиллиона тонн зерна нового урожая




Районы-лидеры сегодняшнего дня – Пугачевский (82,3 тыс. т), Федоровский (49,2 тыс. т), Ершовский (45,2 тыс. т), Энгельсский и Дергачевский (44 тыс. тонн и 41 тыс. тсоответственно).

Наивысшую урожайность показывают Балаковский – 38,7 ц/га и Марксовский – 35,2 ц/га районы.

Помимо озимых в хозяйствах области убирают рожь, яровую пшеницу, озимый рыжик и чечевицу.

В организованном секторе Энгельсского, Марксовского и Ровенского районов ведется уборка ранних овощей – капусты, кабачков, огурцов и томатов. К 17 июля собрано более 1000 т овощной продукции.