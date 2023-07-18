В области намолочены первые полмиллиона тонн зерна нового урожая

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Районы-лидеры сегодняшнего дня – Пугачевский (82,3 тыс. т), Федоровский (49,2 тыс. т), Ершовский (45,2 тыс. т), Энгельсский и Дергачевский (44 тыс. тонн и 41 тыс. тсоответственно).Наивысшую урожайность показывают Балаковский – 38,7 ц/га и Марксовский – 35,2 ц/га районы.Помимо озимых в хозяйствах области убирают рожь, яровую пшеницу, озимый рыжик и чечевицу.В организованном секторе Энгельсского, Марксовского и Ровенского районов ведется уборка ранних овощей – капусты, кабачков, огурцов и томатов. К 17 июля собрано более 1000 т овощной продукции.