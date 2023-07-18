В Года педагога на фестивале «Хвалынские этюды» пройдет более 30 мероприятий с участием мастеров художественного образования

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- Главный ориентир VII Межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»– это объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Год педагога и наставника, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Саратовская земля заряжает людей на большие дела, творчество, созидание. Гармоничное сочетание театральных, художественных, музыкальных, научных традиций сформировало уникальный капитал творческой интеллигенции. Будем чествовать педагогов, которые воспитали огромную плеяду мастеров. Подготовка к фестивалю идет полным ходом. География участников расширяется - уникальный хвалынский фестиваль в новом сезоне перешагнул Урал! Впервые к нам приедут художники из Екатеринбурга - студенты Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра.Каждый год число участников фестиваля возрастает, добавляются команды учебных заведений из новых регионов. На этот раз – из Екатеринбурга и Самары, училища имени К.С Петрова-Водкина. Также традиционно приезжают начинающие художники и их педагоги из Москвы, Воронежа, Пензы, Ростова-на-Дону, Тольятти, конечно – Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова.- Нам принципиально принимать в Хвалынске представителей разных художественных школ. Это позитивно сказывается на качестве, уровне подготовки студентов, которые за десять дней фестиваля овладевают новыми знаниями, навыками, общаясь со сверстниками и мастерами. Судить об этом мы можем по обязательной финальной выставке, на которой представляются сотни работ участников фестиваля, многие из которых моментально раскупаются коллекционерами, взывают восхищение специалистов, жителей Хвалынска и гостей праздника, - рассказала министр Наталия Щелканова