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В Года педагога на фестивале «Хвалынские этюды» пройдет более 30 мероприятий с участием мастеров художественного образования

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VII фестиваль «Хвалынские этюды К.С. Перова-Водкина» будет посвящен Году педагога и наставника. Родина выдающегося русского художника примет Межрегиональный фестиваль с 17 по 27 августа 2023 года. Организованный в седьмой раз по инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина, фестиваль соберет более 80 будущих живописцев, получающих творческую профессию в художественных училищах, колледжах и вузах разных регионов страны.
В Года педагога на фестивале «Хвалынские этюды» пройдет более 30 мероприятий с участием мастеров художественного образования



- Главный ориентир VII Межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»– это объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Год педагога и наставника, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Саратовская земля заряжает людей на большие дела, творчество, созидание. Гармоничное сочетание театральных, художественных, музыкальных, научных традиций сформировало уникальный капитал творческой интеллигенции. Будем чествовать педагогов, которые воспитали огромную плеяду мастеров. Подготовка к фестивалю идет полным ходом. География участников расширяется - уникальный хвалынский фестиваль в новом сезоне перешагнул Урал! Впервые к нам приедут художники из Екатеринбурга - студенты Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра.

Каждый год число участников фестиваля возрастает, добавляются команды учебных заведений из новых регионов. На этот раз – из Екатеринбурга и Самары, училища имени К.С Петрова-Водкина. Также традиционно приезжают начинающие художники и их педагоги из Москвы, Воронежа, Пензы, Ростова-на-Дону, Тольятти, конечно – Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова.

- Нам принципиально принимать в Хвалынске представителей разных художественных школ. Это позитивно сказывается на качестве, уровне подготовки студентов, которые за десять дней фестиваля овладевают новыми знаниями, навыками, общаясь со сверстниками и мастерами. Судить об этом мы можем по обязательной финальной выставке, на которой представляются сотни работ участников фестиваля, многие из которых моментально раскупаются коллекционерами, взывают восхищение специалистов, жителей Хвалынска и гостей праздника, - рассказала министр Наталия Щелканова