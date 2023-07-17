В Саратове пройдут показы первых профориентационных сериалов

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На площадке кинотеатра состоятся показы первых в России профориентационных сериалов «Билет в будущее» и «Россия в деле», которые вдохновят историями успеха профессионалов своего дела как детей, которые только задумываются о том, «кем хотят стать, когда вырастут», так и тех, кто уже выбрал профессию, на покорение новых вершин в выбранной сфере деятельности.Также на мероприятии будет работать информационный центр, где специалисты регионального оператора проекта (ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования») и тьюторы проекта из Исторического парка «Россия — Моя история» расскажут, как принять в нем участие и получить свой «Билет в будущее» каждому саратовскому школьнику.Вход — свободный!Справочно:Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина.Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ.Проект представлен в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru.Региональным оператором проекта в Саратовской области является ГАУ ДПО «Саратовский Областной Институт Развития Образования».Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» является площадкой для проведения проекта в регионе с 2021 года. Местом проведения мультимедийной выставки-тестирования «Лаборатория будущего» во время каждого учебного года становится одна из экспозиций.Участие в проекте — бесплатное!Официальный сайт проекта: https://bvbinfo.ru/Официальная региональная группа «Билет в будущее|Саратов»: https://vk.com/bvb_saratov