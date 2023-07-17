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В Саратове ДК «Тантал» выставили на продажу

Новости
Он же является временной сценой театра оперы и балета на период реконструкции основного здания. Губернатор области Роман Бусаргин выступил с инициативой сохранения культурного центра и выкупить ДК.


- Горячо поддерживаю инициативу Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина сделать ДК «Тантал» постоянным и бескомпромиссным местом проведения культурных мероприятий.  Пришло время возвращать государству здания с культурной историей, – сказал Юрий Кочнев, народный артист РСФСР, художественный  руководитель  и главный дирижёр Саратовского академического  театра оперы и балета.
 
По его словам, в нынешнем состоянии площадка «Тантала» прекрасно приспособлена для проведения концертных мероприятий с оркестром, театральных представлений и общественно-культурных мероприятий. Сцену в Ленинском районе можно использовать,  в том числе, и для выездных спектаклей

«Надеюсь, мы сохраним это  здание для жителей и оно еще послужит на благо региональной культуры», – подчеркнул представитель культуры.