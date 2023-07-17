В Саратове ДК «Тантал» выставили на продажу

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- Горячо поддерживаю инициативу Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина сделать ДК «Тантал» постоянным и бескомпромиссным местом проведения культурных мероприятий. Пришло время возвращать государству здания с культурной историей, – сказал Юрий Кочнев, народный артист РСФСР, художественный руководитель и главный дирижёр Саратовского академического театра оперы и балета.По его словам, в нынешнем состоянии площадка «Тантала» прекрасно приспособлена для проведения концертных мероприятий с оркестром, театральных представлений и общественно-культурных мероприятий. Сцену в Ленинском районе можно использовать, в том числе, и для выездных спектаклей«Надеюсь, мы сохраним это здание для жителей и оно еще послужит на благо региональной культуры», – подчеркнул представитель культуры.