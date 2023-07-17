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Ежемесячно жители области пользуются льготными транспортными картами более 2 млн раз

Новости
Ежемесячно жители области пользуются льготными транспортными картами более 2 млн раз


С 15 июля началось пополнение льготных транспортных карт на август этого года, которое продлится до 14 августа включительно.
С начала года жители региона совершили более 18 млн поездок с использованием льготных транспортных карт.
«Проезд с использованием пластиковых карт давно уже стал привычным для пассажиров-льготников. Статистика показывает, что в среднем за месяц совершается свыше 2 млн поездок. При этом самыми пиковыми для поездок месяцами стали март, апрель и май этого года, когда льготники совершали порядка 3 млн поездок в месяц. Напомню, право на льготный проезд действует в общественном транспорте, который замещает трамваи маршрутов № 8 и 9. Кроме того, в настоящее время расширен перечень маршрутов, на которых льготник может оплатить проезд льготной транспортной картой. В целом по области в систему льготного проезда вошли еще более 10 маршрутов», – прокомментировал исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.
Напоминаем, внести денежные средства на счет льготной транспортной карты можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн».
Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».
Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.
Льготным категориям лиц, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.