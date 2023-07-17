Впервые в Саратовской области разрешение на охоту можно получить через портал государственных услуг

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Также для владельцев подружейных собак с 5 августа по 1 января откроется охота на боровую (вальдшнепа), полевую и степную дичь.Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более 3 охотников, каждый из которых должен иметь охотничий билет, действующее разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, а также в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях – путевку.Для всех остальных охотников летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь стартует с 26 августа.Разрешения возможно получить в комитете по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская 45/51, стр.1 , кабинет 102. Также можно обратиться к государственным инспекторам в районах области.Отметим, что комитет впервые начинает прием заявлений на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов через портал государственных услуг.