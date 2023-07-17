Рядом с поселками Соколовый и Сторожевка появится 16500 новых рабочих мест

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Поселок Соколовый уже можно ставить в пример как развивающуюся территорию. При поддержке Володина построена поликлиника, проведено благоустройство, в этом году будут сданы школьный бассейн и ледовая арена, достроен путепровод в Жасминном.