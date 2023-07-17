Рядом с поселками Соколовый и Сторожевка появится 16500 новых рабочих мест
Речь идет о создании двух логистических центров на 6500 рабочих мест и индустриального парка на 10000 мест. Именно из рядом находящихся населенных пунктов туда поедут работать люди. В своем телеграм-канале Вячеслав Володин отметил, что в Соколовом и Сторожевке необходимо строить жилые комплексы и развивать транспортную доступность.
Поселок Соколовый уже можно ставить в пример как развивающуюся территорию. При поддержке Володина построена поликлиника, проведено благоустройство, в этом году будут сданы школьный бассейн и ледовая арена, достроен путепровод в Жасминном.
Поселок Соколовый уже можно ставить в пример как развивающуюся территорию. При поддержке Володина построена поликлиника, проведено благоустройство, в этом году будут сданы школьный бассейн и ледовая арена, достроен путепровод в Жасминном.