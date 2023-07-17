До конца года планируется завершить строительные работы в противотуберкулезном диспансере

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Возведение этих учреждений стало возможным благодаря решению Президента Владимира Путина и поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.На областном противотуберкулезном диспансере работы ведутся в штатном режиме. Подрядчик планирует в этом году завершить строительную часть, благоустроить территорию, перейти к внутренней отделке. На объекте задействованы 300 человек, 22 единицы техники. Министерство здравоохранения области параллельно ведёт закупку современного оборудования. Накануне появилась информация, что комиссия Федерального Собрания РФ одобрила перенос финансирования в объеме 1,1 млрд рублей с 2024 на 2023 год на строительство диспансера. Это позволит реализовать проект на год раньше изначально запланированного срока.По областной детской клинической больнице завершено возведение здания, подрядчик приступает к черновой отделке и монтажу вентиляции и электрики. Есть вопросы с проведением теплоснабжения. Роман Бусаргин поручил комитету по реализации инвестпроектов в строительстве решить вопрос в ближайшее время. Все необходимое медицинское оборудование законтрактовано и готово к установке. Больница будет состоять из двух новых корпусов (административного и лечебного), соединенных переходной галереей. Новый корпус рассчитан на 343 койки.