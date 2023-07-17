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Президентская библиотека приглашает к участию в конкурсе «Будущее Отечества в руках Учителя»

Новости

В Год педагога и наставника Президентская библиотека проводит конкурс педагогических проектов «Будущее Отечества в руках Учителя». Партнерами конкурса выступают Академия Минпросвещения России и сетевое издание «Учительская газета».
Президентская библиотека приглашает к участию в конкурсе «Будущее Отечества в руках Учителя»



Цель конкурса – выявление успешных педагогических практик и раскрытие возможностей электронного фонда Президентской библиотеки как ресурсной базы для использования в образовательном и воспитательном процессе.

Одним из главных условий участия в конкурсе является обязательное использование не менее двух источников из электронного фонда Президентской библиотеки, насчитывающего более миллиона единиц хранения. Это книжные издания, архивные документы, периодика, фото-, аудио- и видеоматериалы по различным дисциплинам, в том числе по истории России, обществознанию, русскому языку, литературе, географии и другим направлениям.

К участию приглашаются педагоги образовательных организаций Российской Федерации и специалисты информационно-библиотечных центров с трудовым стажем не менее одного года. Количество участников от одной организации не ограничено, однако коллективное участие не предусматривается – каждый проект должен быть выполнен одним автором. Участие в конкурсе является бесплатным. Подробные условия указаны в Положении о конкурсе педагогических проектов (https://www.prlib.ru/sites/default/files/u535/polozhenie_o_konkurse_pedagogicheskih_proektov.pdf).

Проекты будут оцениваться в 7 номинациях: «Лучший урок русского языка», «Лучший урок литературы», «Лучший урок истории», «Лучший урок обществознания», «Лучший урок географии», «Лучший урок основ духовно-нравственной культуры народов России», «Лучшее воспитательное событие».

Участники конкурса могут представить не более одной работы в каждой из номинаций.
Конкурс проводится в три этапа:
– отборочный этап – с 20 марта по 15 августа (регистрация участников, прием конкурсных проектов в электронном виде, отбор не более 10 лучших проектов по каждой номинации);
– полуфинал – с 6 по 20 сентября (отбор трех финалистов по каждой номинации);
– финал – с 25 сентября по 24 октября (прием видеозаписей апробации конкурсных проектов и определение победителей).

Документы для участия в отборочном этапе Конкурса загружаются через систему электронной регистрации на странице портала Президентской библиотеки pedkonkurs.prlib.ru. Документы для участия в финале Конкурса направляются по электронному адресу pedkonkurs@prlib.ru.