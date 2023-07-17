Объявлен открытый отбор образовательных организаций и программ для проекта «Код будущего»

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Минцифры России объявляет о начале открытого отбора образовательных организаций и дополнительных образовательных программ для реализации в 2023-2024 году мероприятия по обучению получателей поддержки современным языкам программирования «Код будущего»Отбор проводит Университет 2035 – оператор проекта «Код будущего», реализуемого в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика». Для участия в отборе образовательным организациям необходимо подать заявку на сайте https://futurecode.ru/programs.К участию в проекте приглашаются образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, направленные на изучение современных языков программирования.Изначально проект «Код будущего» был рассчитан на школьников 8-11 классов, однако с 2023 года поступить на курсы смогут и студенты колледжей. Новый набор стартует в июле 2023 года, на курсы смогут поступить более 140 тысяч ребят со всей страны. Подать заявку на обучение можно будет через «Госуслуги».«Программа «Код будущего» стартовала осенью 2022 года и быстро набрала популярность среди школьников. Сейчас наша страна как никогда нуждается в высокопрофессиональных кадрах, и проект «Код будущего» вносит существенный вклад в этом направлении. Благодаря данному проекту все больше школьников, а с сентября еще и студенты колледжей смогут изучить основы программирования, и сделать первый шаг в будущую профессию, выбрав наиболее интересное для себя направление»,- отметил министр цифрового развития и связи Владимир Старков.