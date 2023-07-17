После открытия «Протон-Арены» в 2 раза увеличится набор волейболистов в школу олимпийского резерва

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Строительство сооружения с учетом пожеланий спортсменов планируется завершить в этом году, а на новогодних праздниках должна состояться первая игра. Сейчас на объекте ведется усиление колонн, отделка помещений, замена фасадных стекол, благоустройство прилегающей территории. На площадке задействовано около 100 человек. Средства на завершение строительства были найдены при поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.После окончания всех работ там будет базироваться волейбольные команды «Протон-Саратов» (женщины) и «Энергетик» (мужчины), а также областная федерация волейбола.«У наших волейбольных команд на данный момент нет своего отдельного спорткомплекса, поэтому для игр задействуют сторонние площадки. В «Протон-арене» они смогут не только тренироваться, но и принимать соревнования совершенно другого уровня. Правильным будет открыть здесь и детскую волейбольную школу, чтобы с ранних лет ребята заходили в профессиональный спорт», - отметил Роман Бусаргин.Министр спорта Олег Дубовенко сказал, что открытие новой секции позволит в два раза увеличить число детей, которые занимаются волейболом в школе олимпийского резерва «Надежда Губернии». После ввода комплекса здесь будут тренироваться 250 ребят.