Проекты молодых учёных СГУ получили поддержку РНФ
Шесть проектов молодых учёных СГУ получили поддержку Российского научного фонда по итогам конкурсов Президентской программы исследовательских проектов 2023 года на получение грантов по проведению инициативных исследований молодыми учёными и научными группами под их руководством.
Конкурс РНФ по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учёными» выиграли 4 проекта СГУ:
«Функциональная адаптация кортодонтическим воздействиям посредствам обработки физиологических данных методами нелинейной физики» (руководитель – доцент кафедры физики открытых систем Антон Сельский);
«Влияние шума на аппаратные искусственные нейронные сети» (руководитель – доцент кафедры радиофизики и нелинейной динамики Надежда Семенова);
«Функционализированный дырчатый графен как высокочувствительный элемент газовых хеморезистивных сенсоров: планируемый выход на эксперимент» (руководитель – старший научный сотрудник лаборатории «Метаматериалов» Павел Барков);
«Люминесцентные нанокластеры золота для оперативного скринингацитостатических антрациклиновых антибиотиков в биожидкостях человека» (руководитель – доцент кафедры общей и неорганической химии Анна Абрамова).
В конкурсе по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных» выиграл проект «Стабилизация динамических режимов в спайковых нейронных сетях в условиях экстремальных воздействий» ассистента кафедры радиофизики и нелинейной динамики Андрея Буха.
По итогам конкурса был продлён срок выполнения проекта научной группы доцента кафедры физики открытых систем Александра Садовникова «Обработка информационных сигналов на основе управляемого спинволнового транспорта в многоуровневых реконфигурируемых магнонных сетях на принципах нелинейной магнонной стрейнтроники и спин-фотоники».