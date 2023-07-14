Проекты молодых учёных СГУ получили поддержку РНФ

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Конкурс РНФ по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учёными» выиграли 4 проекта СГУ:«Функциональная адаптация кортодонтическим воздействиям посредствам обработки физиологических данных методами нелинейной физики» (руководитель – доцент кафедры физики открытых систем Антон Сельский);«Влияние шума на аппаратные искусственные нейронные сети» (руководитель – доцент кафедры радиофизики и нелинейной динамики Надежда Семенова);«Функционализированный дырчатый графен как высокочувствительный элемент газовых хеморезистивных сенсоров: планируемый выход на эксперимент» (руководитель – старший научный сотрудник лаборатории «Метаматериалов» Павел Барков);«Люминесцентные нанокластеры золота для оперативного скринингацитостатических антрациклиновых антибиотиков в биожидкостях человека» (руководитель – доцент кафедры общей и неорганической химии Анна Абрамова).В конкурсе по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных» выиграл проект «Стабилизация динамических режимов в спайковых нейронных сетях в условиях экстремальных воздействий» ассистента кафедры радиофизики и нелинейной динамики Андрея Буха.По итогам конкурса был продлён срок выполнения проекта научной группы доцента кафедры физики открытых систем Александра Садовникова «Обработка информационных сигналов на основе управляемого спинволнового транспорта в многоуровневых реконфигурируемых магнонных сетях на принципах нелинейной магнонной стрейнтроники и спин-фотоники».