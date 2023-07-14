В Балашовскую районную больницу поступили новые небулайзеры

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Небулайзер — это аппарат, который преобразует лекарственный раствор в аэрозоль с мельчайшими частицами (0,5-10 мкм), которые проникают в дыхательные пути. В зависимости от своего диаметра они оседают на слизистых оболочках ротоглотки, гортани и трахеи, бронхов и легких.Процедура способствует быстрейшему выздоровлению и улучшению состояния пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой.«Основное назначение прибора — регулярные ингаляции для пациентов с ХОБЛ и бронхиальной астмой. Больным требуется постоянное применение препаратов для нормализации функции внешнего дыхания, а небулайзер — идеальный прибор для такой процедуры. Восемь приборов, полученных в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, расширят возможности оказания медицинской помощи пациентам с легочными паталогиями» - отметил главный врач Балашовской районной больницы Андрей Гадяцкий.