Средства для завершения строительства диспансера будут получены на год раньше

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Новое учреждение фтизиатрического профиля строится при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он неоднократно подчёркивал, что диспансер должен быть современным и высокотехнологичным.Ранее им была поставлена задача сдать больницу на год раньше запланированного срока не в ущерб качеству.В учреждении будет оборудовано 453 круглосуточных койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии. Также откроют диспансерное отделение на 200 посещений в смену. Медицинское учреждение возводят в Елшанке недалеко от нового инфекционного центра.Планируется, что он объединит в себе городской и областной диспансер.Опережающее финансирование направят для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию в начале 2024 года вместо 2025 года.