Средства для завершения строительства диспансера будут получены на год раньше
Саратовская область на год раньше получит средства для завершения строительства нового областного клинического противотуберкулезного диспансера. Как стало известно от источников в Государственной Думе, накануне Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований приняла решение выделить 1,1 млрд рублей на завершение строительства уже в этом году. Ранее средства планировалось направить региону только в 2024 году.
Новое учреждение фтизиатрического профиля строится при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он неоднократно подчёркивал, что диспансер должен быть современным и высокотехнологичным.
Ранее им была поставлена задача сдать больницу на год раньше запланированного срока не в ущерб качеству.
В учреждении будет оборудовано 453 круглосуточных койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии. Также откроют диспансерное отделение на 200 посещений в смену. Медицинское учреждение возводят в Елшанке недалеко от нового инфекционного центра.Планируется, что он объединит в себе городской и областной диспансер.
Опережающее финансирование направят для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию в начале 2024 года вместо 2025 года.
Новое учреждение фтизиатрического профиля строится при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он неоднократно подчёркивал, что диспансер должен быть современным и высокотехнологичным.
Ранее им была поставлена задача сдать больницу на год раньше запланированного срока не в ущерб качеству.
В учреждении будет оборудовано 453 круглосуточных койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии. Также откроют диспансерное отделение на 200 посещений в смену. Медицинское учреждение возводят в Елшанке недалеко от нового инфекционного центра.Планируется, что он объединит в себе городской и областной диспансер.
Опережающее финансирование направят для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию в начале 2024 года вместо 2025 года.