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Средства для завершения строительства диспансера будут получены на год раньше

Новости
Саратовская область на год раньше получит средства для завершения строительства нового областного клинического противотуберкулезного диспансера. Как стало известно от источников в Государственной Думе, накануне Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований приняла решение выделить 1,1 млрд рублей на завершение строительства уже в этом году.  Ранее средства планировалось направить региону только в 2024 году.

Новое учреждение фтизиатрического профиля строится при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он неоднократно подчёркивал, что диспансер должен быть современным и высокотехнологичным.
Ранее им была  поставлена задача сдать больницу на год раньше запланированного срока не в ущерб качеству.

В учреждении будет оборудовано 453 круглосуточных койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии. Также откроют диспансерное отделение на 200 посещений в смену. Медицинское учреждение возводят в Елшанке недалеко от нового инфекционного центра.Планируется, что он объединит в себе городской и областной диспансер.

Опережающее финансирование направят для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию в начале 2024 года вместо 2025 года.