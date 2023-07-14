В Аркадаке прошел "Фестиваль героев"

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Фестивальный день в местном Доме культуры традиционно начался встречей с близкими участников специальной военной операции из Аркадакского района. Команда фестиваля, журналисты, блогеры и Глава района Николай Луньков узнали истории Саратовских воинов СВО от Валентины Миловановой (мамы военного врача Вячеслава Милованова и мобилизованного старшины мотострелковой роты Александра Милованова), Надежды Силаевой (мамы мобилизованного Владимира Силаева) и Марины Говруновой (её сын Максим Говрунов также встал на защиту России в рамках частичной мобилизации в минувшем году).Около ста мобилизованных, добровольцев и контрактников из Аркадакского района являются участниками специальной военной операции.Вячеслав Милованов с первого дня СВО и в течение 8 месяцев отстаивал интересы Родины в борьбе с неонацистами. Бригада военного хирурга Вячеслава побывала под Киевом, затем их перевели в ЛНР. Мама защитника России рассказала, что в первый месяц с сыном не было никакой связи, но она предполагала, что он находится в гуще военных событий. Вспомнила Валентина Давыдовна о детстве старшего сына. Семья родом из села Мещеряковка. Жизнь была непростой, трудовой, она одна подняла троих детей, всё делали дружно и всегда вместе. После учёбы в местной школе Вячеслав с красным диплом окончил Аркадакское медицинское училище, затем поступил в Саратовский медицинский университет, на 4 курсе перевелся в военный медицинский институт, который тоже окончил с отличием. Сейчас В. Милованов – военный врач, хирург, служит в воинской части в Нижегородской области в звании майор медицинской службы. В 2022 году защитник Родины награждён медалью «За проявленную доблесть» 3 степени от Федеральной службы национальной гвардии и Медалью Луки Крымского в соответствии с Указом Президента РФ. О своих фронтовых буднях и наградах сын ничего не рассказывает. Вячеслав женат, воспитывает троих детей. Младший брат Александр после срочной службы с 2006 по 2013 годы проходил службу по контракту. А. Милованов встал на защиту Отечества в рамках частичной мобилизации. В настоящее время старшина мотострелковой роты участвует в СВО на Украине. В нынешнем году он награждён Грамотой от командования воинской части за образцовое выполнение воинского долга и проявленное мужество по защите интересов государства, стойкость и смелость. Воин ещё не был в отпуске, командование называет его незаменимым. Валентина Давыдовна рассказала, что когда сыновья приезжают в родное село, просят её, как в детстве, «книгу для аппетита». Вячеслав и Александр всегда любили и любят интеллектуальные игры и чтение. Валентина Милованова гордится сыновьями и земляками, вставшими на защиту Отечества, называет их «нормальными мужиками».Надежда Силаева рассказала о своём сыне Владимире, который был призван в рамках частичной мобилизации. Он рос активным, трудолюбивым, имеет массу профессий, с 2017 по 2018 год проходил срочную службу, затем работал электрогазосварщиком на местном элеваторе. Когда Владимир получил повестку – его реакция была однозначной: «Я мужчина, должен защищать страну, всё будет хорошо!» Так же считает его мама. Сейчас рядовой является артиллеристом и участвует в СВО. Владимир ещё не был в отпуске, дома его очень ждут родные и девушка. Сын периодически выходит на связь с Надеждой, говорит, что мечтает поскорее вернуться домой и пойти на работу на родной элеватор, где его постоянно вспоминают.Марина Говрунова – мама мобилизованного Максима Говрунова рассказала о сыне. С 2012 по 2013 год он отслужил в армии, награждён знаком «За службу на Кавказе», затем работал в газораспределительном предприятии. Сейчас рядовой является гранатомётчиком и защищает Отечество в зоне специальной военной операции. Максим всегда был на все руки мастер, но фронтовые будни многому его научили. Воин ещё не приезжал в отпуске и мечтает быстрее вернуться к семье и мирной работе. Однако мама подчеркнула, что настрой у Максима боевой, и он будет сражаться до победы.Глава Аркадакского района Николай Луньков всегда на связи с воинами и их семьями. Работа по поддержке участников СВО ведётся с самого начала специальной операции и не угасает. Помощь землякам оказывают буквально все жители района, местные фермеры ещё в самом начале СВО собрали на нужды фронта около 15 миллионов рублей. Спецоперация коснулась и семьи Николая Николаевича. Его сын – кадровый военный, майор, служит в ПВО. Буквально накануне пришло известие об очередной награде воина: к медали Жукова добавилась медаль Суворова.В финале встречи все участники разговора сказали, что надеются на скорейшее победное завершение СВО и возвращение защитников Родины живыми и здоровыми домой.Продолжился «Фестиваль героев» праздником в честь Саратовских воинов специальной военной операции в концертном зале местного РДК.Во время мероприятия зрители увидели обновлённую мультимедийную выставку «Портреты Саратовских героев СВО», показанную на экране. На фотографиях – саратовцы, которые удостоены за свои ратные подвиги государственных наград, и земляки-участники СВО. Для жителей региона каждый защитник – настоящий герой. Экспонирование и пополнение выставки продолжается.На концерте в честь Саратовских воинов специальной военной операции прозвучали вокальные композиции от солистов областного театра оперетты, с танцевальными номерами выступили местные артисты.В финале мероприятия в фойе вновь состоялась традиционная акция «Благодарность героям» проекта «Фестиваль героев» со съёмками видеопосланий воинам-освободителям. Все желающие с помощью мобильной видеогруппы записали видеоролики со словами благодарности и признательности воинам-землякам и их семьям. Краткие видео рассылаются через мессенджеры бойцам на передовую, их родным, семьям погибших героев. Все видеооткрытки также можно найти на официальном ресурсе проекта фестивальгероев64.рф в интернете и в социальных медиа «Фестиваля героев» «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Rutube.Второй этап «Фестиваля героев», в рамках которого проходят встречи с Саратовскими воинами СВО и их родными, продолжается.