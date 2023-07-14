В школах Новобурасского района создаются «Точка роста», «Экостанция» и «Школьный театр»

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1 сентября в СОШ №1 р.п. Новые Бурасы начнет действовать центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», посещать который будут не только более 400 учащихся этой школы, но и воспитанники детских садов и других школ района.Все это стало возможным в результате поставок самого современного оборудования. В «Точке роста» на сегодня завершаются поставки 14 цифровых лабораторий по физике, химии, экологии, биологии, 6 наборов робототехники, 33 ноутбуков и многофункционального устройства.Родители и дети уже сейчас ждут открытия Центра, поэтому внимательно наблюдают за ходом его создания. Кристина Юдина, представитель родительского комитета школы, рассказала: «Мы давно слышали о данном проекте и ждали, когда же и мы попадем в эту программу. И вот в этом году у наших детей появилась возможность бесплатно обучаться, используя самые передовые технологии. Мой ребенок перешел во второй класс, увлекается конструированием, и мы уже знаем, что на базе нашей школы в рамках проекта появится направленность по «Робототехнике». От лица всех родителей школы могу сказать, что проект «Точка роста» для наших детей – это уникальная возможность быть не просто на уровне, а гораздо лучше городских школьников».В школах поселков Динамовский и Лох поставлено оборудование по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» на создание новых мест реализации дополнительных общеобразовательных программ.В результате в школе поселка Лох в новом учебном году появится свой школьный театр. А ребята в школе поселка Динамовский будут заниматься практической биологией.Директор школы МОУ «СОШ п.Динамовский Елена Кондратюк отметила: «На примере нашей школы все могут увидеть, какую поддержку получает образование на селе. В прошлом году у нас был открыт центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста». Центр уже стал любимым местом занятий для 60 детей нашей школы. А 20 ребят приезжают к нам из других поселков. В этом году мы закупили оборудование и планируем открыть структурное подразделение «Экостанция». Думаю, что для руководителя сельской школы сегодня главное проявлять активность, участвовать в проектах, и тогда появляются новые возможности развития учреждения».Напомним, что в 2023 году в 35 районах области создается 65 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста», оснащаются оборудованием 372 места для реализации дополнительных общеобразовательных программ в 25-ти школах 14 районов области.