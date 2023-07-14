Балашовские дети из семей, находящихся в социально опасном положении, побывали в «Поезде Победы»

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Комиссия по делам несовершеннолетних Балашовского района совместно с общественниками и администрацией района организовала посещение «Поезда Победы» подростками, состоящими на учете в отделах полиции, и детьми, проживающими в стационарном отделении Балашовского центра помощи «Семья». 25 детей посетили иммерсивную инсталляцию и погрузились в исторические события Великой Отечественной Войны.«Летняя занятость детей, состоящих на различных видах учета, одна из приоритетных задач всех учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - отметила председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав области Юлия Васильева.