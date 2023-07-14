Инвестиционный потенциал региона будет презентован китайскому бизнесу в Москве

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Они обсудили направления дальнейшего сотрудничества и возможность презентации инвестиционного потенциала Саратовской области на площадке бизнес-парка GREENWOOD.Напомним, господин Чжоу Лицюнь был в составе китайской делегации во время визита в наш регион, которую возглавил Чрезвычайный и полномочный Посол господин Чжан Ханьхуэй. На ПМЭФ-2023 между Правительством Саратовской области и Союзом китайских предпринимателей в России «ЭЛУС» было подписано соглашение о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и развитии кооперационных связей между бизнесом Саратовской области и Китая.«Презентация инвестиционного потенциала Саратовской области китайским компаниям позволит более подробно изучить перспективы сотрудничества. Привлечём к этому мероприятию и представителей региональных компаний. Уверен, что многих это заинтересует, ведь в настоящее время мы намерены плотно работать с китайской стороной», - рассказал Александр Храпугин.