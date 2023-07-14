ТЮЗ Киселева и «Маугли» – в ТОП-10 престижной международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2023»
Международная ежегодная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2023» только что открыла голосование по лонг-листу нынешнего сезона.
ТЮЗ Киселева, единственный театр из Саратовской области в списке, попал в число номинантов дважды: сам Саратовский ТЮЗ в номинации «Лучший региональный театр» и спектакль «Маугли» Георгия Цнобиладзе как «Лучший спектакль для детей и юношества». Конкуренция более чем жесткая – за премию борются самые сильные театры, самые популярные спектакли, самые известные режиссеры и артисты страны: театр им. Вахтангова, МХТ им. Чехова, РАМТ, «Сатирикон» и многие другие.
Благодаря активности зрителей театр уже прошел во второй этап престижного конкурса.
Сделать ТЮЗ Киселева лучшим региональным театром года просто:
• перейти по ссылке https://teatral-online.ru/star/longlist/
• выбратеь«Маугли», реж. Георгий Цнобиладзе, ТЮЗ им. Киселева (Саратов) в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества»
• выбрать ТЮЗ им. Киселева (Саратов) в номинации «Лучший региональный театр»
• проголосовать
• рассказать о голосовании своим знакомым и друзьям.
Голосование по лонг-листу продлится до 31 августа. В сентябре дирекция премии сформирует шорт-лист из номинантов, получивших наибольшее число голосов, и в первый понедельник декабря на церемонии в Театре Вахтангова назовут имена лауреатов.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.