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ТЮЗ Киселева и «Маугли» – в ТОП-10 престижной международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2023»

Новости / Культура


Международная ежегодная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2023» только что открыла голосование по лонг-листу нынешнего сезона.

ТЮЗ Киселева и «Маугли» – в ТОП-10 престижной международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2023»

ТЮЗ Киселева, единственный театр из Саратовской области в списке, попал в число номинантов дважды: сам Саратовский ТЮЗ в номинации «Лучший региональный театр» и спектакль «Маугли» Георгия Цнобиладзе как «Лучший спектакль для детей и юношества». Конкуренция более чем жесткая – за премию борются самые сильные театры, самые популярные спектакли, самые известные режиссеры и артисты страны: театр им. Вахтангова, МХТ им. Чехова, РАМТ, «Сатирикон» и многие другие.

Благодаря активности зрителей театр уже прошел во второй этап престижного конкурса.

Сделать ТЮЗ Киселева лучшим региональным театром года просто:
• перейти по ссылке https://teatral-online.ru/star/longlist/
• выбратеь«Маугли», реж. Георгий Цнобиладзе, ТЮЗ им. Киселева (Саратов) в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества»
• выбрать ТЮЗ им. Киселева (Саратов) в номинации «Лучший региональный театр»
• проголосовать
• рассказать о голосовании своим знакомым и друзьям.

Голосование по лонг-листу продлится до 31 августа. В сентябре дирекция премии сформирует шорт-лист из номинантов, получивших наибольшее число голосов, и в первый понедельник декабря на церемонии в Театре Вахтангова назовут имена лауреатов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.