Детская школа искусств в посёлке Юбилейный будет открыта к новому учебному году
Нацпроект «Культура», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, дал второе рождение саратовской детской школе искусств имени В.В.Ковалева в Волжском районе. Более 600 детей, педагогов и родителей с нетерпением ждут завершения ремонта.
Министр культуры Наталия Щелканова ознакомились с ходом ремонта и подготовки к новому учебному году. Это учреждение культуры знают и любят жители поселка Юбилейный. Школа является культурно-просветительным центром микрорайона. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 90%. В здании уже установлены современные инженерные коммуникации. Выполнена чистовая отделка второго этажа, где расположатся классы для юных музыкантов, танцоров, художников. В школе действует музей В.В.Ковалева, в котором представлены его картины и рукописи. В ходе ремонта музею уделено особое место. Сейчас в ДШИ идет установка мебели, инструментов и технического оборудования для занятий. Выполняются работы по монтажу вентилируемого фасада, отделка первого этажа, благоустройство территории.
Работы по реконструкции здания планируется завершить в полном объеме в августе.
К началу нового учебного года школа искусств откроет свои двери для ребят.
- Нацпроект дает возможность, чтобы в каждом населённом пункте открывались уникальные учреждения культуры – школы искусств, клубы, модельные библиотеки, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Мы продолжаем не только обновлять материально-техническую базу наших учреждений, но и модернизировать сами здания. В 2023 году общий объем средств, предусмотренных министерству культуры области на реализацию мероприятий национального проекта «Культура», составляет 550 млн рублей, что на 347 млн рублей больше, чем 2022 году.
На развитие культуры в Саратовской области привлечено много средств из федерального бюджета. Идет системная работа по достижению поставленных целей. Исполнение дорожной карты по реализации национального проекта «Культура» и государственных программ - на особом контроле.