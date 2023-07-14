Детская школа искусств в посёлке Юбилейный будет открыта к новому учебному году

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Министр культуры Наталия Щелканова ознакомились с ходом ремонта и подготовки к новому учебному году. Это учреждение культуры знают и любят жители поселка Юбилейный. Школа является культурно-просветительным центром микрорайона. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 90%. В здании уже установлены современные инженерные коммуникации. Выполнена чистовая отделка второго этажа, где расположатся классы для юных музыкантов, танцоров, художников. В школе действует музей В.В.Ковалева, в котором представлены его картины и рукописи. В ходе ремонта музею уделено особое место. Сейчас в ДШИ идет установка мебели, инструментов и технического оборудования для занятий. Выполняются работы по монтажу вентилируемого фасада, отделка первого этажа, благоустройство территории.Работы по реконструкции здания планируется завершить в полном объеме в августе.К началу нового учебного года школа искусств откроет свои двери для ребят.- Нацпроект дает возможность, чтобы в каждом населённом пункте открывались уникальные учреждения культуры – школы искусств, клубы, модельные библиотеки, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Мы продолжаем не только обновлять материально-техническую базу наших учреждений, но и модернизировать сами здания. В 2023 году общий объем средств, предусмотренных министерству культуры области на реализацию мероприятий национального проекта «Культура», составляет 550 млн рублей, что на 347 млн рублей больше, чем 2022 году.На развитие культуры в Саратовской области привлечено много средств из федерального бюджета. Идет системная работа по достижению поставленных целей. Исполнение дорожной карты по реализации национального проекта «Культура» и государственных программ - на особом контроле.