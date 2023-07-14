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Лекторы общества «Знание» провели Единый день просвещения

Новости

Профессор СГУ, доктор исторических наук Юрий Варфоломеев представил лекцию «Образ прошлого: тысячелетняя держава».
Лекторы общества «Знание» провели Единый день просвещения


«Единый день просвещения Саратовской области является важным мероприятием для развития образования и культуры в регионе. У нас появляется возможность донести до широкой аудитории информацию о значимости просвещения, привлечь внимание общественности к важности учебы, самообразования. Лекции, организованные в рамках Дня просвещения, позволяют создать платформу для обмена опытом и передачи знаний», – отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.

Воспитанникам лицея «Солярис» в рамках проекта «Знание. Лекторий» рассказали о правах человека, формировании гражданского общества, о значении экологии и биологии, а также о важности спорта. По итогам для ребят провели увлекательную викторину.

«Важно помнить, что просвещение молодежи – это не только задача школ и университетов, но и общества в целом. Особенно в летний период, когда у молодых людей больше свободного времени, важно предоставить им возможность получить знания и развить свои навыки. Я активно поддерживаю проекты Российского общества «Знание», направленные на просвещение школьников и молодежи, потому что уверена - это фундаментальная основа развития будущего нашей страны», – отметила судья арбитражного суда, победитель третьего сезона всероссийского конкурса «Лига лекторов» Татьяна Волкова.