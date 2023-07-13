«Территория Ритма» - точка притяжения лидеров социальных изменений со всей России

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На своей площадке организаторы ждут более 300 активных участников из России и республики Беларусь. Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса. А также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть желание изменить свою жизнь и развиваться в сфере социального предпринимательства и инклюзивного лидерства. Первые станут лидерами проектов, а вторые – членами их команд.Участников форума ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России.На площадке форума будут действовать образовательные «Мастерские Ритма», которые позволят участникам получить практические знания и опыт в области современного лидерства, инклюзивного командообразования, маркетинга, проектного и социального управления, предпринимательского мышления, искусственного интеллекта и работы с нейросетями, а также развить у себя наиболее востребованные компетенции будущего.В Ритме могут принять участие молодые люди (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) от 18 лет и старше, проживающие на территории России и республики Беларусь.На площадке форума будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.Заполнить и подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа 2023 года на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф.Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе.Краткое видео о форуме https://www.youtube.com/watch?v=vlb9Cqfiemc.