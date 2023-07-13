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«Территория Ритма» - точка притяжения лидеров социальных изменений со всей России

Новости


Со 2 по 5 сентября 2023 года в Нижегородской области пройдет уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». В течение четырех дней участники форума пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта.


На своей площадке организаторы ждут более 300 активных участников из России и республики Беларусь. Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса. А также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть желание изменить свою жизнь и развиваться в сфере социального предпринимательства и инклюзивного лидерства. Первые станут лидерами проектов, а вторые – членами их команд.

Участников форума ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России.

На площадке форума будут действовать образовательные «Мастерские Ритма», которые позволят участникам получить практические знания и опыт в области современного лидерства, инклюзивного командообразования, маркетинга, проектного и социального управления, предпринимательского мышления, искусственного интеллекта и работы с нейросетями, а также развить у себя наиболее востребованные компетенции будущего.

В Ритме могут принять участие молодые люди (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) от 18 лет и старше, проживающие на территории России и республики Беларусь.

На площадке форума будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.

Заполнить и подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа 2023 года на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф.

Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе.

Краткое видео о форуме https://www.youtube.com/watch?v=vlb9Cqfiemc.