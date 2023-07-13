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На ремонт тротуаров нужны более 230 млн рублей

Новости


На ближайшем заседании областной думы губернатор области намерен выступить с инициативой о продолжении программы ремонта тротуаров и выделении на нее более 230 млн рублей. Об этом Роман Бусаргин сообщил а своем телеграм -канале.

На ремонт тротуаров нужны более 230 млн рублей

«Летом в прошлом году во время встреч с жителями обсуждали планы по ремонту тротуаров. Вопрос остается одним из самых актуальных для многих районов, потому что в местных бюджетах средств на это не хватает. Тогда обещал, что регион возьмет на себя обязательства поэтапно решать эту проблему.

«Благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, пешеходные дорожки привели в порядок в большом объеме во многих муниципалитетах: Саратов, Вольский, Петровский, Татищевский, Балтайский, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Хвалынский районы, ЗАТО Светлый. Будет правильным с нашей стороны продолжать эту работу, несмотря на непростую ситуацию с бюджетом. Потребность в этом есть не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. В приоритете - подходы к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным учреждениям.

На ближайшем заседании областной думы выступлю с инициативой о продолжении программы ремонта тротуаров и выделении на нее более 230 млн рублей. Финансирование распределим между районами, где ремонтом тротуаров охвачен наименьший объем. Рассчитываю, что депутаты поддержат инициативу.

Понятно, что одномоментно отремонтировать все тротуары не получится. В связи с этим возникает вопрос, на какие пешеходные дорожки обращать внимание в первую очередь. Считаю, что выбирать должны сами жители муниципалитетов, а не местные власти. Такой подход у нас был и в прошлом году»,- подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.