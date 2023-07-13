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Строительство нового комплекса будет способствовать развитию рынка электронной торговли

Новости
Строительство нового комплекса будет способствовать развитию рынка электронной торговли

Руководитель Центра «Мой бизнес» Саратовской области Екатерина Демянюк о значимости проекта строительства крупного логистического комплекса компании Ozon для региональных предпринимателей:

«С открытием в Саратове логистического комплекса «Ozon» усилится база для развития рынка электронной торговли. В первую очередь – это возможность представить большее количество саратовских товаропроизводителей на электронной площадке с возможностью доставки товаров не только в другие регионы России, но и за рубеж, а также снижение расходов продавцов на логистику.

Во-вторых, это сокращение сроков получения своих заказов покупателями. Напомню, что Центр «Мой бизнес» оказывает содействие по выходу на электронные торговые площадки. В прошлом году с нашей поддержкой на электронные торговые площадки вышли 40 предпринимателей и самозанятых. Большая часть заявителей (70%) выбрали торговую площадку «Ozon». В данный момент наши специалисты ведут сбор вопросов и предложений от предпринимателей, на которые ответят топ-менеджеры «Ozon» в ходе личной встречи с саратовскими предпринимателями».