Шестой этап Международного ралли «Шелковый путь» завершен

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Он соединил Самару и Саратов и прошел через муниципальные районы нашего региона. По словам участников, саратовский маршрут отличала плавность трассы и именно на таком этапе важно показать максимальную скорость движения.Вечером гонщики расположились на организованном бивуаке. Здесь ведется проверка транспорта и подготовка автомобилей к седьмому этапу.Подготовка участников ведется при непосредственном участии Владимира Чагина - руководителя проекта Международное ралли «Шёлковый путь», одного из самых титулованных пилотов мира.Бивуак посетил министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко. Пообщавшись со спортсменами, руководитель ведомства пожелал им удачного завершения ралли и подчеркнул, что мероприятия такого масштаба непременно дадут новый импульс в развитии автомобильного спорта региона.Организаторы ралли выразили слова благодарности в адрес губернатора области Романа Викторовича Бусаргина, отметив хорошую организацию и поддержку от региона на всех этапах проведения заездов.Впереди у участников ралли самая протяженная часть маршрута. Из Саратовской области спортсмены отправятся в Волгоград, где завершится седьмой этап «Шелкового пути».