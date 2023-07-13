13 июля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:03 | 13 июля
«Территория Ритма» - точка притяжения лидеров социальных изменений со всей России
16:03 | 13 июля
Шестой этап Международного ралли «Шелковый путь» завершен
15:06 | 13 июля
Депутаты направили обращение к гендиректору «Почты России»
14:05 | 13 июля
Энгельсский хореографический коллектив стал призером Международного фестиваля
13:10 | 13 июля
Федеральный проект «Профессионалитет»: будущий студент о выборе профессии
12:30 | 13 июля
Ресурсоснабжающая организация Энгельса привлечена к административной ответственности
12:03 | 13 июля
В Балаковском районе построят завод по переработке производственных отходов
11:12 | 13 июля
Резервуары FLAMAX стали частью проекта «Чистая вода» в Иркутской области
11:03 | 13 июля
В Саратове разработан первый российский роботизированный комплекс для непрямого массажа сердца
10:30 | 13 июля
Строительство нового комплекса будет способствовать развитию рынка электронной торговли
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Шестой этап Международного ралли «Шелковый путь» завершен

Новости
Шестой этап Международного ралли «Шелковый путь» завершен


Он соединил Самару и Саратов и прошел через муниципальные районы нашего региона. По словам участников, саратовский маршрут отличала плавность трассы и именно на таком этапе важно показать максимальную скорость движения.

Вечером гонщики расположились на организованном бивуаке. Здесь ведется проверка транспорта и подготовка автомобилей к седьмому этапу.

Подготовка участников ведется при непосредственном участии Владимира Чагина - руководителя проекта Международное ралли «Шёлковый путь», одного из самых титулованных пилотов мира.

Бивуак посетил министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко. Пообщавшись со спортсменами, руководитель ведомства пожелал им удачного завершения ралли и подчеркнул, что мероприятия такого масштаба непременно дадут новый импульс в развитии автомобильного спорта региона.

Организаторы ралли выразили слова благодарности в адрес губернатора области Романа Викторовича Бусаргина, отметив хорошую организацию и поддержку от региона на всех этапах проведения заездов.

Впереди у участников ралли самая протяженная часть маршрута. Из Саратовской области спортсмены отправятся в Волгоград, где завершится седьмой этап «Шелкового пути».