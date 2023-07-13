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Депутаты направили обращение к гендиректору «Почты России»

Новости
Ранее на прошедшем в облдуме совещании жители региона пожаловались на работу организации.




Вице-спикер областной Думы, председатель комитета по информационной политике Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия») напомнил, что на мероприятии представители районов области, муниципальных СМИ озвучили серьезные претензии к «Почте России». Среди них – неукомплектованность штатов, из-за чего почтальонам приходится обслуживать несколько населенных пунктов, низкая зарплата работников, сокращение ставок на одного человека до 0,3.
«При этом доходит до абсурда. При неоднократном увеличении окладов, реальные доходы людей падают. В счет не идет работа в почтовом зале в течение 8-часового рабочего дня. Например, в ожидании покупателей тех же продовольственных и бытовых товаров, полки с которыми сегодня можно увидеть в каждом почтовом отделении. Почтальону в сельской местности предлагается доход в 7600 рублей. Стоит ли удивляться, что почтовые отделения в селах чаще стоят закрытыми, а работники увольняются? Конституционное право граждан Российской Федерации на труд предполагает достойное вознаграждение без какой-либо дискриминации и согласно объективным критериям, отражающим нагрузку, квалификацию, ответственность и другие факторы. Всего этого рядовые работники почты, получается, лишены», – подчеркнул Чуйченко.
Зампред облдумы добавил, что «Почта России» является стратегически важным предприятием, и сейчас выполнение поставленных перед организацией задач находится под угрозой.
Роман Чуйченко рассказал, что направлено письмо генеральному директору «Почты России» Михаилу Волкову. В нём просьба обратить внимание на фактически имеющийся комплекс вопиющих проблем и установить для работников почты, прежде всего в сельской местности, уровень зарплат, гарантирующий достойное существование, в соответствии с Трудовым кодексом.