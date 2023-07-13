13 июля 2023 ЧЕТВЕРГ
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14:05 | 13 июля
Энгельсский хореографический коллектив стал призером Международного фестиваля
13:10 | 13 июля
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Ресурсоснабжающая организация Энгельса привлечена к административной ответственности
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В Балаковском районе построят завод по переработке производственных отходов
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11:03 | 13 июля
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Энгельсский хореографический коллектив стал призером Международного фестиваля

Новости
Энгельсский хореографический коллектив стал призером Международного фестиваля


В Краснодарском крае завершился XII Международный фестиваль-конкурс «Хрустальный дельфин».

Город Энгельс на фестивале представили обучающиеся Дворца творчества им. Л.А. Кассиля - хореографический коллектив «Театр танца «Домино».

Ребята стали неоднократными лауреатами I степени с хореографическими постановками «Жужа», «После дождичка», «Всерьез», «Последний лист» и лауреатами III степени с хореографической постановкой «Притомились».

Поздравляем талантливых танцоров и их руководителей Танчук Ольгу, Яковлеву Галину с заслуженной наградой.