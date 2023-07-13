Энгельсский хореографический коллектив стал призером Международного фестиваля

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В Краснодарском крае завершился XII Международный фестиваль-конкурс «Хрустальный дельфин».Город Энгельс на фестивале представили обучающиеся Дворца творчества им. Л.А. Кассиля - хореографический коллектив «Театр танца «Домино».Ребята стали неоднократными лауреатами I степени с хореографическими постановками «Жужа», «После дождичка», «Всерьез», «Последний лист» и лауреатами III степени с хореографической постановкой «Притомились».Поздравляем талантливых танцоров и их руководителей Танчук Ольгу, Яковлеву Галину с заслуженной наградой.