Федеральный проект «Профессионалитет»: будущий студент о выборе профессии

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В новом учебном году в нашем регионе 4 кластера ФП «Профессионалитет» откроют свои двери для студентов. Ребята придут учиться не просто в колледжи, а в новое образовательное пространство, где педагоги и работодатели сделают все возможное, чтобы в экономику пришли высококвалифицированные специалисты.Будущий студент Энгельсского промышленно-экономического колледжа Лев Викторов рассказал о том, какая специальность привлекла его больше всего и как он пришел к своему выбору: «Меня привлекла специальность «Технология машиностроения». Я еще в детстве начал увлекаться различными машинами и механизмами, и их программированием. Особенно меня заинтересовало, что в рамках проекта «Профессионалитет» сократился срок обучения. Большой плюс в том, что с первого курса я буду работать на предприятии и думаю, что на практике я получу более углубленные умения и навыки по своей специальности».Напомним, «Профессионалитет» нацелен на повышение интенсивности и эффективности профессиональной подготовки с усилением связи «колледж – работодатель». Новые образовательные программы позволят добиться максимальной практикоориентированности учебного процесса с первых дней обучения. Проект предполагает создание атмосферы рабочей среды с пониманием перспектив развития трудовой деятельности.