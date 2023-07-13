Ресурсоснабжающая организация Энгельса привлечена к административной ответственности

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Сегодня сотрудниками государственной жилищной инспекции Саратовской области был назначен инспекционный визит в отношении ресурсоснабжающей организации ООО «ТК «ТУРА».Решение о проведении инспекционного визита было направлено в адрес ресурсоснабжающей организации. Однако представители ООО «ТК «ТУРА» на проверку не явились.По информации руководителя управляющей компании, подача горячего водоснабжения была возобновлена с 11 июля. В связи с воспрепятствованием законной деятельности органов государственного контроля, в отношении ресурсоснабжающей организации будет составлен протокол об административном правонарушении. Повторная проверка параметров подачи горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом будет произведена на текущей неделе.