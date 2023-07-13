В Балаковском районе построят завод по переработке производственных отходов

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Министр инвестиционной политики Александр Марченко и глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев провели рабочую встречу с руководителем ООО «Осинт» Алием Нагоевым.Стороны обсудили ход реализации инвестпроекта по строительству завода по переработке производственных отходов. Участие в выездном совещании также приняла первый заместитель министра инвестиционной политики Вера Лазукина.Соглашение с компанией о строительстве предприятия было подписано в рамках ПМЭФ-2023. В настоящее время на завершающей стадии находится 1 этап реализации инвестпроекта: приобретен комплекс недвижимости, включая производственную площадку и необходимое оборудование. Общий объём инвестиций – 1 млрд рублей. Запланировано, что завод начнет работу в конце 2023 года.«Сейчас на площадке ведутся работы по монтажу оборудования, а также установке временных сооружений для работников», - сообщил директор ООО «Осинт».«Для реализации намеченных целей мининвест окажет содействие в снижении административных барьеров. Также особенно хочу отметить, что реализация этого проекта – один из шагов по развитию внешних инвесторов на территории региона. Строительство нового предприятия позволит создать 200 рабочих мест, а налоговые отчисления предприятия будут идти в консолидированный бюджет области», - прокомментировал Александр Марченко.Достроить все цеха завода планируется в декабре 2024 года. Предприятие будет производить 50 тыс. тонн в год сульфата цинка и 20 тыс. тонн в год сульфата калия.