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В Саратове разработан первый российский роботизированный комплекс для непрямого массажа сердца

Новости

В Саратове НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) при поддержке Минпромторга РФ ведет разработку «КардиоРобота» – автоматизированного устройства для проведения непрямого массажа сердца при сердечно-легочной реанимации. Благодаря датчикам жизнедеятельности пациента аппарат регулирует давление и глубину компрессии. Запуск серийного производства прибора запланирован на 2025 год.
В Саратове разработан первый российский роботизированный комплекс для непрямого массажа сердца



Изготовлен действующий прототип изделия. В отличие от человека, который может качественно выполнять непрямой массаж сердца не более 2-3 минут, аппарат способен до 45 минут работать от аккумулятора. Решение повышает шансы пациентов в критическом состоянии на выживание и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал. Аппарат укомплектован манжетой неинвазивного измерения артериального давления и датчиком, который измеряет уровень насыщения крови кислородом.

Устройство может использоваться в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи, трансплантационных отделениях.

«По нашим подсчетам для оснащения больниц, а также автомобилей скорой помощи требуется около 9 тысяч устройств для сердечно-легочной реанимации. Подобной аппаратуры отечественного производства в настоящее время на рынке нет, это оборудование поставляется из-за рубежа. Нам удалось создать образец изделия, технические характеристики которого отвечают международным требованиям. Мы уже получили 1500 подтвержденных заявок на наши «КардиоРоботы», – рассказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.