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176 педагогов и 217 школьников области получат дополнительную премию

Новости

В этом году принято решение о денежном поощрении ребят, вошедших в число призеров и победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской Олимпиады школьников, а также их педагогов.
176 педагогов и 217 школьников области получат дополнительную премию



В 2022/2023 учебном году 217 ребятам нашего региона удалось продемонстрировать высокие знания на региональном этапе Олимпиады и стать победителями или призёрами. Из них 14 школьников на заключительном этапе Всероссийской олимпиады завоевали 5 дипломов победителей и 9 дипломов призеров, что в два раза больше, чем в прошлом учебном году.

Победитель Олимпиады по русскому языку в городе Ртищево Саратовской области, ученица 10 класса лицея №3 им. П.А. Столыпина Диана Петрушина поделилась впечатлениями по итогам участия в Олимпиаде: «Это уже вторая моя Олимпиада по русскому языку. Тщательная подготовка в течение года и помощь педагогов позволила мне не волноваться и выйти в победители. Я и мои родители испытываем чувство радости и гордости за вложенные труды в течение всего года. В дальнейшем планирую также участвовать в олимпиадах и очень надеюсь, что это мне поможет в будущем получить профессию лингвиста».

Призовыми местами ребята обязаны своим талантливым педагогам, которые готовили их на протяжении долгого времени. Премию из областного бюджета получат 176 педагогов. Размер премии педагогов зависит от уровня олимпиады, места, которое занял их ученик, а также от количества подготовленных учеников непосредственно данным педагогом.

Как готовил своих учеников рассказал педагог технологии школы № 25 города Балаково Денис Гайворонский: «Подготовка к олимпиаде учащихся началась с 6-го класса. В 2022/2023 учебном году подготовка велась в 3 этапа, включающие в себя теоретическую часть, практическую часть и создание проекта по предмету «Технология». Хочу отметить, что олимпиада по технологии одна из самых сложных олимпиад и учащиеся 9,10,11 классов совместно со мной вели внеурочную работу и были настроены на победу. В результате совместными усилиями нам удалось достигнуть результата: 2 призера и 2 победителя».