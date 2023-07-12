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В Саратовской области растёт производство молока

Новости

По состоянию на 1 июня текущего года предприятиями организованного сектора, который включает в себя сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, было произведено 74,1 тыс. тонн молока, что на 6,3% выше аналогичного уровня 2022 года. Об этом рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.



Отметим, что обеспеченность жителей Саратовской области молоком приближается к 100% и составляет на сегодняшний день 97%, тогда как пять лет назад регион был обеспечен молоком на 94%. Об этом говорят цифры статистики.

Согласно тем же статистическим данным, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах организованного сектора области составило на 1 января 2023 года 97,1 тыс. голов (что на уровне 2021 года), из которых коров – 39,5 тыс. голов (100,3% к уровню 2021 года).

Как отмечают в региональном минсельхозе, увеличению продуктивности и валового производства молока во многом способствуют меры господдержки молочного скотоводства, такие как компенсация части затрат за реализованное молоко и на покупку нетелей молочных пород, завезенных из-за пределов региона.

Большое внимание в регионе уделяется и качеству производимого сырья. Так, из 37 районных ветеринарных лабораторий в системе Росаккредитации аккредитованы 10, в том числе - на проведение диагностики ряда особо опасных болезней животных, определения антибиотиков, химического состава молока и многого другого. «Лаборатории на территории региона аккредитованы с учетом удобства доставки проб и полностью покрывают потребности сельхозтоваропроизводителей. В тоже время каждая ветеринарная лаборатория способна проводить и проводит на регулярной основе исследования проб сырого молока, поступающего в реализацию и на перерабатывающие предприятия», - заметил Роман Ковальский.

В управлении развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства области рассказали, что только за последнюю неделю молокоперерабатывающими предприятиями региона выработано 1370 тонн питьевого молока, 970 тонн кисломолочных продуктов, 210 тонн масла, 33 тонны мягких, полутвердых и плавленых сыров, 132 тонн сухих молочных консервов.

При этом вся продукция производится в строгом соответствии с международными стандартами систем качества и безопасности пищевой продукции. Кроме того, на предприятиях пищепрома области имеются собственные лицензированные лаборатории.

Стоит отметить, что качество молочной продукции находится в постоянном фокусе регионального минсельхоза. Так, на площадке аграрного ведомства был проведен ряд совещаний под председательством зампреда – министра сельского хозяйства области Романа Ковальского с участием руководства Управления ветеринарии Правительства области, производителей и переработчиков молока, на которых обсуждался широкий круг вопросов, связанных с производством и присутствием на потребительском рынке недоброкачественной продукции. Главой аграрного блока региона была жестко поставлена задача по недопущению фальсификатов на рынке молочной продукции.