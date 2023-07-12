Фестиваль уличного кино привлек более 600 зрителей

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В Саратовской области продолжаются показы короткометражных лент фестиваля Уличного кино. Напомним, фестиваль стартовал в регионе 20 июня. За это время его зрителями стали более 600 человек.Региональным координатором показов Фестиваля традиционно стал Саратовский областной методический киновидеоцентр. Фильмы молодых и известных режиссеров будут интересны как молодежи, так и подросткам.В этом месяце фестиваль Уличного кино пройдет на площадках Балтайского, Вольского, Екатериновского, Духовницкого, Ртищевского и Самойловского районов. Вход на все показы свободный!Полный список участников можно посмотреть в официальном сообществе «ВКонтакте» областного киновидеоцентра.Фестиваль проводится в нашей стране с 2014 года. Зрители могут проголосовать за понравившийся фильм светом фонариков. Короткометражка, набравшая наибольшее количество голосов по всей России, станет победителем фестиваля, а её автор получит грант на полнометражный дебют. Итоги будут подведены осенью. Следите за новостями!