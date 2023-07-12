12 июля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 12 июля
Фестиваль уличного кино привлек более 600 зрителей
17:00 | 12 июля
В Саратовской области продолжается реализация проекта «#Здоровое село»
16:11 | 12 июля
Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла более чем на 20% в первом полугодии
15:02 | 12 июля
В саратовском музее пройдет выставка живописи «Вдохновленные солнцем»
14:04 | 12 июля
Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей 2023
13:04 | 12 июля
Саратовские производители рыбы поставят продукцию в крупную торговую сеть
12:30 | 12 июля
В «Поезде здоровья» врачи выявили у пациента подозрение на острый инфаркт миокарда
12:01 | 12 июля
Саратовские предприятия высоко оценили работу экспертов в сфере повышения производительности труда
11:35 | 12 июля
Саратовских IT-специалистов приглашают стать участниками форумов Росмолодёжи
11:02 | 12 июля
Саратовская ГЭС представит регион на Всероссийском конкурсе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Фестиваль уличного кино привлек более 600 зрителей

Новости


В июле кинопоказы конкурсной программы состоятся в шести муниципальных районах.
Фестиваль уличного кино привлек более 600 зрителей



В Саратовской области продолжаются показы короткометражных лент фестиваля Уличного кино. Напомним, фестиваль стартовал в регионе 20 июня. За это время его зрителями стали более 600 человек.

Региональным координатором показов Фестиваля традиционно стал Саратовский областной методический киновидеоцентр. Фильмы молодых и известных режиссеров будут интересны как молодежи, так и подросткам.

В этом месяце фестиваль Уличного кино пройдет на площадках Балтайского, Вольского, Екатериновского, Духовницкого, Ртищевского и Самойловского районов. Вход на все показы свободный!

Полный список участников можно посмотреть в официальном сообществе «ВКонтакте» областного киновидеоцентра.

Фестиваль проводится в нашей стране с 2014 года. Зрители могут проголосовать за понравившийся фильм светом фонариков. Короткометражка, набравшая наибольшее количество голосов по всей России, станет победителем фестиваля, а её автор получит грант на полнометражный дебют. Итоги будут подведены осенью. Следите за новостями!