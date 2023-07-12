В саратовском музее пройдет выставка живописи «Вдохновленные солнцем»

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Государственный музей К. А. Федина и Саратовское отделение Союза художников России при поддержке Министерства культуры Саратовской области представляют совместный выставочный проект «Вдохновленные солнцем».В экспозиции представлены натюрморты, волжские и городские пейзажи, всего около 30 работ, созданных авторами в технике масляной живописи в разные годы – с 2007 по 2023. Мы обращаем внимание на годы создания картин, потому что нам, зрителям, интересно наблюдать за творческим поиском художников, замечать, как со временем появляется что-то новое, как меняется цветовая палитра и стиль письма.На этой выставке мы видим работы совершенно различной эмоциональной наполненности. От покоя и умиротворенности в волжских пейзажах до внимательной сосредоточенности в изображении уголков старого Саратова. Эти пейзажи обладают особой притягательностью и обаянием, в них авторам удалось уловить, остановить «прекрасные мгновения» бытия.Тонкий лиризм нежных, изысканных цветов на холстах соседствует с яркими натюрмортами, удивляющих летним изобилием и буйством красок. Эмоциональная выразительность и декоративность натюрмортов на полотнах создают особое ощущение праздника, светлой радости.В выставке приняли участие 21 автор: А. Батраева, Т. Боженко, А. Котов, Д. Гужва, Т. Кривова, Н. Леонтьева, И. Золотухин, М. Золотухина, Г. Кумаев, Н. Рогулина, С. Трубецкой, В. Маркушина, Л. Маханькова, М. Милавина, О. Федорова, А. Солдатенко, А. Чусляев, С. Фирсова, А. Яли, П. Яли, Е. Яли.