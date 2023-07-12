Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла более чем на 20% в первом полугодии

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В январе-июне 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила около 7 млн тонн. Это на 21,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.За 6 месяцев 2023 года погружено:- нефти и нефтепродуктов – 2,6 млн тонн (+34% к январю-июню 2022 года);- химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (+22,7%);- зерна – 1,1 млн тонн (рост в 2,1 раза);- черных металлов – 575,3 тыс. тонн (+7,5%);- цемента – 470,8 тыс. тонн (+14,1%);- строительных грузов – 167,8 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);- жмыхов – 141,1 тыс. тонн (-38%);- промышленных товаров народного потребления – 71,1 тыс. тонн (+5,1%);- лома чёрных металлов – 49,8 тыс. тонн (-3,3%).