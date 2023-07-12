Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла более чем на 20% в первом полугодии
В январе-июне 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила около 7 млн тонн. Это на 21,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
За 6 месяцев 2023 года погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 2,6 млн тонн (+34% к январю-июню 2022 года);
- химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (+22,7%);
- зерна – 1,1 млн тонн (рост в 2,1 раза);
- черных металлов – 575,3 тыс. тонн (+7,5%);
- цемента – 470,8 тыс. тонн (+14,1%);
- строительных грузов – 167,8 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);
- жмыхов – 141,1 тыс. тонн (-38%);
- промышленных товаров народного потребления – 71,1 тыс. тонн (+5,1%);
- лома чёрных металлов – 49,8 тыс. тонн (-3,3%).