Саратовские производители рыбы поставят продукцию в крупную торговую сеть
Сегодня состоялась встреча представителей розничной сети «Магнит» с саратовскими производителями свежей рыбы. Мероприятие организовано министерством экономического развития, министерством сельского хозяйства области и АО «Тандер».
«Сегодня мы собрали 20 представителей рыбоводческой отрасли региона, которые хотят стать поставщиками крупной сети. Каждый получил возможность задать интересующие вопросы, получить консультации по условиям вхождения в федеральную сеть. Мероприятия такого формата проводятся Правительством Саратовской области совместно с торговыми сетями на регулярной основе. Они содействуют развитию региональных предприятий, расширению ассортимента качественных товаров местного производства», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Представители сети отметили важность сотрудничества с поставщиками, обеспечивающими качественный товар и широкий ассортимент «рыбы на льду».
“Это первый этап большой совместной работы. Цель - вывести продукцию региональных поставщиков рыбы не только на полки торговой сети Саратовской области, но и других регионов России”, - подчеркнул директор филиала «Магнит» Сотников Максим.
Было решено, что вопросы с организацией поставок рыбной продукции в сеть «Магнит» будут решаться с каждым производителем в индивидуальном порядке, им обозначат востребованные сетью товарные позиции, объемы поставок, логистику и ценовую политику. Будут организованы выезды представителей сети непосредственно на предприятия.
«Сегодня мы собрали 20 представителей рыбоводческой отрасли региона, которые хотят стать поставщиками крупной сети. Каждый получил возможность задать интересующие вопросы, получить консультации по условиям вхождения в федеральную сеть. Мероприятия такого формата проводятся Правительством Саратовской области совместно с торговыми сетями на регулярной основе. Они содействуют развитию региональных предприятий, расширению ассортимента качественных товаров местного производства», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Представители сети отметили важность сотрудничества с поставщиками, обеспечивающими качественный товар и широкий ассортимент «рыбы на льду».
“Это первый этап большой совместной работы. Цель - вывести продукцию региональных поставщиков рыбы не только на полки торговой сети Саратовской области, но и других регионов России”, - подчеркнул директор филиала «Магнит» Сотников Максим.
Было решено, что вопросы с организацией поставок рыбной продукции в сеть «Магнит» будут решаться с каждым производителем в индивидуальном порядке, им обозначат востребованные сетью товарные позиции, объемы поставок, логистику и ценовую политику. Будут организованы выезды представителей сети непосредственно на предприятия.