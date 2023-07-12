Саратовские производители рыбы поставят продукцию в крупную торговую сеть

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«Сегодня мы собрали 20 представителей рыбоводческой отрасли региона, которые хотят стать поставщиками крупной сети. Каждый получил возможность задать интересующие вопросы, получить консультации по условиям вхождения в федеральную сеть. Мероприятия такого формата проводятся Правительством Саратовской области совместно с торговыми сетями на регулярной основе. Они содействуют развитию региональных предприятий, расширению ассортимента качественных товаров местного производства», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.Представители сети отметили важность сотрудничества с поставщиками, обеспечивающими качественный товар и широкий ассортимент «рыбы на льду».“Это первый этап большой совместной работы. Цель - вывести продукцию региональных поставщиков рыбы не только на полки торговой сети Саратовской области, но и других регионов России”, - подчеркнул директор филиала «Магнит» Сотников Максим.Было решено, что вопросы с организацией поставок рыбной продукции в сеть «Магнит» будут решаться с каждым производителем в индивидуальном порядке, им обозначат востребованные сетью товарные позиции, объемы поставок, логистику и ценовую политику. Будут организованы выезды представителей сети непосредственно на предприятия.