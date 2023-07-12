Саратовские предприятия высоко оценили работу экспертов в сфере повышения производительности труда

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Исследование проводится ежегодно Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда по специальной методике.«От экспертов Регионального центра компетенций напрямую зависит повышение производительности труда на предприятиях. Проводится серьезная комплексная работа. Именно они занимаются непосредственным внедрением принципов бережливого производства, оптимизируя производственные процессы, рабочее пространство, совершенствуя сбыт и логистику, сокращая процент брака, а также обучая сотрудников», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.В целом за период реализации национального проекта благодаря экспертной и методической поддержке Федерального и Регионального центров компетенций на предприятиях области были снижены время протекания рабочих процессов на 45%, незавершённое производство на 39% и увеличена выработка продукции на 65 %.Напомним, национальный проект «Производительность труда» реализуется в Саратовской области с 2019 года. Его основная цель — повысить производительность труда не менее чем на 5% ежегодно на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.Участниками нацпроекта могут стать крупные и средние предприятия обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, строительства, торговли, транспортировки и хранения с долей иностранного участия в уставном капитале не более 50% и выручкой от 400 млн. рублей (без НДС).По вопросам вступления в национальный проект обращаться в министерство по тел.: 26-41-79. Также дополнительную информацию можно получить на сайте Фонда развития промышленности области: https://frp64.ru/.