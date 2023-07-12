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Саратовская ГЭС представит регион на Всероссийском конкурсе

Новости
Коллектив Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») стал лидером регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Областная трехсторонняя комиссия присудила компании призовые места в трех социально значимых номинациях и вручила Гран-при конкурса.

Саратовская ГЭС представит регион на Всероссийском конкурсе



Второе место гидроэнергетики заняли в двух номинациях - «За развитие кадрового потенциала» и «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». В номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» гидроэнергетики признаны лучшими. В результате Саратовская ГЭС будет представлять Саратовскую область в федеральном этапе конкурса в этой номинации.

На Саратовской ГЭС работает более 200 человек, средний возраст специалистов 42 года. На гидростанции организована социальная поддержка сотрудников, созданы условия для качественной работы профсоюзного комитета. В 2022 году по пунктам коллективного договора зафиксировано 196 положений и фактов, улучшающих положение работников ГЭС.

На предприятии реализуется программа развития и повышение профессиональных компетенций. Большое внимание уделяется наставничеству. В соответствии с концепцией опережающего развития кадрового потенциала компании РусГидро в Балакове реализуется образовательный проект «Энергоклассы РусГидро». Старшеклассники бесплатно проходят довузовскую подготовку с целью профориентации в гидроэнергетическую отрасль и поступления в профильные энергетические вузы.

Саратовская ГЭС реализует комплексную благотворительную программу. Объем финансирования в рамках социального партнерства за последние 3 года превысил 150 млн рублей. В 2022 году поддержку гидроэнергетиков получили 16 организаций: образовательные и медицинские учреждения, спортивные и культурные организации, благотворительные фонды.

Предприятие участвует в конкурсе среди организаций высокой социальной эффективности на протяжении 9 лет и регулярно входит в число призеров регионального этапа. В 2021 году гидроэнергетики стали «серебряными» призерами конкурса на федеральном уровне за создание на предприятии лучших условий труда работникам с семейными обязанностями.