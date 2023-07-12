Саратовская ГЭС представит регион на Всероссийском конкурсе

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Второе место гидроэнергетики заняли в двух номинациях - «За развитие кадрового потенциала» и «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». В номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» гидроэнергетики признаны лучшими. В результате Саратовская ГЭС будет представлять Саратовскую область в федеральном этапе конкурса в этой номинации.На Саратовской ГЭС работает более 200 человек, средний возраст специалистов 42 года. На гидростанции организована социальная поддержка сотрудников, созданы условия для качественной работы профсоюзного комитета. В 2022 году по пунктам коллективного договора зафиксировано 196 положений и фактов, улучшающих положение работников ГЭС.На предприятии реализуется программа развития и повышение профессиональных компетенций. Большое внимание уделяется наставничеству. В соответствии с концепцией опережающего развития кадрового потенциала компании РусГидро в Балакове реализуется образовательный проект «Энергоклассы РусГидро». Старшеклассники бесплатно проходят довузовскую подготовку с целью профориентации в гидроэнергетическую отрасль и поступления в профильные энергетические вузы.Саратовская ГЭС реализует комплексную благотворительную программу. Объем финансирования в рамках социального партнерства за последние 3 года превысил 150 млн рублей. В 2022 году поддержку гидроэнергетиков получили 16 организаций: образовательные и медицинские учреждения, спортивные и культурные организации, благотворительные фонды.Предприятие участвует в конкурсе среди организаций высокой социальной эффективности на протяжении 9 лет и регулярно входит в число призеров регионального этапа. В 2021 году гидроэнергетики стали «серебряными» призерами конкурса на федеральном уровне за создание на предприятии лучших условий труда работникам с семейными обязанностями.