Около 150 тысяч юных жителей региона оформили «Пушкинскую карту»
К проекту присоединились более 330 учреждений культуры области.
Для молодых людей от 14 по 22 лет доступны около 6300 мероприятий, в том числе 837 спектаклей и концертов.
Всего с начала проекта по «Пушкинской карте» жители области приобрели более 540 тысяч билетов.
Наибольшей популярностью у владельцев карты пользуются: Балашовский и Вольский театры драмы, Саратовской академический театр драмы имени Слонова, ТЮЗ им. Киселева, Саратовский театр оперы и балета, областная филармония имени А.Шнитке,
Среди музеев лидерами являются: Радищевский музей и Исторический парк.
Как оформить «Пушкинскую карту»?
Скачайте и зарегистрируйтесь в приложении «Госуслуги.Культура», подтвердите выпуск карты.