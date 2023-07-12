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Около 150 тысяч юных жителей региона оформили «Пушкинскую карту»

Новости

К проекту присоединились более 330 учреждений культуры области.
Около 150 тысяч юных жителей региона оформили «Пушкинскую карту»



Для молодых людей от 14 по 22 лет доступны около 6300 мероприятий, в том числе 837 спектаклей и концертов.

Всего с начала проекта по «Пушкинской карте» жители области приобрели более 540 тысяч билетов.

Наибольшей популярностью у владельцев карты пользуются: Балашовский и Вольский театры драмы, Саратовской академический театр драмы имени Слонова, ТЮЗ им. Киселева, Саратовский театр оперы и балета, областная филармония имени А.Шнитке,

Среди музеев лидерами являются: Радищевский музей и Исторический парк.

Как оформить «Пушкинскую карту»?
Скачайте и зарегистрируйтесь в приложении «Госуслуги.Культура», подтвердите выпуск карты.