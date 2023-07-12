В регионе реализуется Федеральная программа по капитальному ремонту школ

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В образовательном учреждении провели ремонтно- монтажные работы, заменили освещение, пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение. Кроме этого было закуплено новое оборудование и учебные пособия. На полное обновление школы были выделены средства более 29 млн. руб.Директор школы с Бартеневка Галина Волобаева рассказала: «Наша школа запустила первых учеников в свои классы в 1973 году и вот спустя 50 лет здесь сделали первый капитальный ремонт. Очень обрадовало то, что ремонт сделан качественно и в оптимальные сроки. Мы очень рады, что попали в данную программу. Созданный комфорт и уют позволит более качественно давать знания детям».Контроль за ходом ремонтных работ осуществляет общественная группа родителей обучающихся. Они не только тщательно следят за качеством ремонтных работ, но и участвуют в выборе каждого дизайнерского решения.Свое мнение выразила председатель родительского комитета школы Елена Ершова: «Я и группа неравнодушных родителей с первого дня следили за ходом работ, параллельно информируя об этом всех родителей учащихся в родительских чатах. Спрашивали мнение и принимали совестные решения по выбору красок, материалов. Результат нас очень обрадовал, особенно мы довольные заменой освещения в классах. Очень благодарны и безмерно рады, что наша школа смогла принять участие в программе и дети смогут обучаться в новых классах».Ремонтные работы планируется завершить в июле текущего года. С 1 сентября 2023 года восемьдесят пять ребят с. Бартеневка получат возможность получать знания в условиях, отвечающих современным требованиям.Напомним, что по федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования» в текущем году полное обновление получат восемь общеобразовательных учреждений Балашовского, Балтайского, Ивантеевского, Марковского, Озинского, Турковского и две школы города Саратова. На это предусмотрено 571,8 млн руб. федеральных и областных средств. На всех объектах срок окончания работ планируется выполнить 15.08.2023года