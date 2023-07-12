Саратовские общественники посетили с проверкой регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции

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В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета Вячеслав Шаронов и Алексей Комаров​ в качестве наблюдателей посетили регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД У МВД России по городу Саратову.Общественников интересовал ряд вопросов, связанных с деятельностью РЭО, от приема заявлений от граждан для сдачи экзаменов в ГИБДД до приема экзаменов по вождению транспортных средств. Сотрудники полиции рассказали общественникам о деятельности подразделения, о том, как осуществляются государственная регистрация и снятие с регистрационного учета транспортных средств, обслуживание населения по приему экзаменов, выдаче и замене водительских удостоверений.Общественные проверяющие обратили внимание на актуальность информации на стендах, где размещены все необходимые сведения​ для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции с образцами документов. Также общественники пообщались с гражданами, которые пришли на прием к специалистам. Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение и быстроту оказания услуг. Жалоб в адрес работы подразделения не поступило, по итогам посещения деятельность регистрационно-экзаменационного отдела оценена положительно.