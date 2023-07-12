12 июля 2023 СРЕДА
Новости
17:05 | 11 июля
Саратовские общественники посетили с проверкой регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции
16:02 | 11 июля
14 медалей завоевали спортсмены школы «РиФ» на Открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов
15:03 | 11 июля
Биологи СГУ создадают генетический банк охраняемых растений
14:03 | 11 июля
Учёные со всего мира обсудят восстановительные свойства мозга
13:02 | 11 июля
Саратовский производитель материалов для бытовой техники прошел аудит ведущего турецкого холдинга с результатом 98,7%
12:07 | 11 июля
В Саратове проходят съемки короткометражного фильма о К.С. Петрове-Водкине
11:03 | 11 июля
Парад колясок ко Дню семьи, любви и верности прошел в Балашове в восьмой раз
10:00 | 11 июля
Органы опеки и попечительства Озинского района получили положительную оценку
09:30 | 11 июля
В Саратовской области продолжается реализация проекта «Поезд здоровья»
09:00 | 11 июля
В Саратовском областном госпитале ветеранов войн научат правилам сохранения когнитивного здоровья
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские общественники посетили с проверкой регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции

Новости
Визит общественников состоялся в рамках акции «Гражданский мониторинг»
Саратовские общественники посетили с проверкой регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции


В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета Вячеслав Шаронов и Алексей Комаров​ в качестве наблюдателей посетили регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД У МВД России по городу Саратову.

Общественников интересовал ряд вопросов, связанных с деятельностью РЭО, от приема заявлений от граждан для сдачи экзаменов в ГИБДД до приема экзаменов по вождению транспортных средств. Сотрудники полиции рассказали общественникам о деятельности подразделения, о том, как осуществляются государственная регистрация и снятие с регистрационного учета транспортных средств, обслуживание населения по приему экзаменов, выдаче и замене водительских удостоверений.

Общественные проверяющие обратили внимание на актуальность информации на стендах, где размещены все необходимые сведения​ для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции с образцами документов. Также общественники пообщались с гражданами, которые пришли на прием к специалистам. Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение и быстроту оказания услуг. Жалоб в адрес работы подразделения не поступило, по итогам посещения деятельность регистрационно-экзаменационного отдела оценена положительно.