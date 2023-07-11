14 медалей завоевали спортсмены школы «РиФ» на Открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов

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По итогам Кубка спортсмены школы «РиФ» положили в копилку Паралимпийской сборной 14 медалей, в числе которых 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.Заслуженный мастер спорта России Денис Тарасов (класс S9) завоевал 2 золотые медали на дистанциях 50 метров баттерфляем и 50 метров вольным стилем, бронзовую медаль на 100 метрах на спине.Мастер спорта России Мира Ларионова (класс S6, SB5) стала обладательницей 3-х золотых и 2 серебряных наград. Первой преодолела дистанции на 50 метрах брассом и на спине, а также 100 метрах вольным стилем, второй финишировала на 50 метрах вольным стилем и 100 метрах брассом.Мастер спорта России Андрей Мельников (класс S6, SB5) завоевал 4 медали: 2 золотые на дистанциях 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем, серебряную на 400 метрах вольным стилем и бронзовую на 100 метрах брассом.Мастер спорта России международного класса Максим Никифоров (класс SB13) дважды занял второе место на дистанциях 50 и 100 метров брассом.Спортсменов подготовили Светлана Борисовская, Галина Ширшова, Татьяна Шумилова.